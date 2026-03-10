Найден сигнал, который запускает восстановление зубов у человека

Ученые Стоматологической больницы Сычуаньского университета обнаружили молекулярный сигнал, который помогает запускать восстановление тканей зуба. Речь идет о белке SMAD7, который активирует сигнальный путь Wnt/β-катенин — один из ключевых механизмов регенерации. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Oral Science (IJОS).

Повреждение пульпы зуба — мягкой ткани внутри зуба, содержащей нервы и сосуды — может возникать из-за травмы или глубокого кариеса. В таких случаях развивается воспаление, ткань может погибать, и зуб теряет жизнеспособность. Даже современные регенеративные эндодонтические методы пока не всегда позволяют надежно восстановить живую ткань.

Исследователи сосредоточились на сигнальных путях стволовых клеток пульпы, которые регулируют их деление и превращение в новые клетки тканей зуба. Особое внимание ученые уделили белку SMAD7. Ранее его считали в основном ингибитором сигнальных процессов в клетке.

Эксперименты со стволовыми клетками пульпы зуба человека показали неожиданную роль этого белка. Оказалось, что SMAD7 напрямую взаимодействует с β-катенином в ядре клетки и усиливает работу сигнального пути Wnt/β-катенин. Этот путь запускает гены, отвечающие за деление стволовых клеток и их превращение в клетки, участвующие в восстановлении тканей.

Одновременно SMAD7 подавляет сигналы другого клеточного пути — TGF-β, который может ограничивать активность β-катенина. Благодаря этому β-катенин остается доступным в ядре клетки и продолжает стимулировать процессы регенерации.

По словам авторов работы, открытие показывает, что SMAD7 действует не только как тормоз сигнальных путей, но и как активный регулятор восстановления тканей. Понимание этого механизма может помочь разработать новые подходы к лечению повреждений пульпы.

В перспективе воздействие на взаимодействие SMAD7 и β-катенина может усилить естественную способность зуба к восстановлению. Кроме того, результаты могут оказаться полезными и для других областей регенеративной медицины, поскольку сигнальный путь Wnt также играет важную роль в восстановлении костной ткани и развитии черепно-лицевых структур.