Популярная диета поможет снизить риск переломов костей

Средиземноморская диета может снижать риск переломов костей, тогда как строгие ограничения калорий, наоборот, могут ускорять разрушение костной ткани. К такому выводу пришли исследователи Университета Честера, изучив результаты десятков научных работ. Итоги опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые провели систематический обзор и метаанализ 30 исследований, в которых участвовали более 500 тысяч взрослых. Они сравнили влияние популярных режимов питания — средиземноморской диеты, калорийного ограничения, высокобелковых, низкоуглеводных и кетогенных диет — на здоровье костей и риск переломов.

Анализ показал, что плотность костной ткани при разных диетах существенно не менялась. Однако те, кто придерживался средиземноморской диеты, реже сталкивались с переломами, включая переломы бедра. В то же время сильное ограничение калорий было связано с повышенными маркерами разрушения костной ткани.

По словам исследователей, защитный эффект средиземноморской диеты может объясняться сочетанием продуктов — овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых, бобовых и оливкового масла, которые обеспечивают организм кальцием, магнием, витамином K и другими веществами, важными для обновления костей. Напротив, жесткие диеты для снижения веса могут нарушать баланс этих веществ и ускорять процессы разрушения костной ткани.