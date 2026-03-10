Цифровой лаборант: ИИ берет на себя до 70% рутины химиков, экономя до 40% рабочего времени

Особенно заметна польза от нейросетей в предиктивной аналитике: около 40% времени экономится благодаря компьютерному моделированию химических синтезов, что снижает потребность в длительных лабораторных экспериментах. Еще более впечатляющие цифры — до 70% вовлеченности ИИ — фиксируются при выполнении функций ассистента: система способна самостоятельно вести поиск по патентам, готовить презентации и обрабатывать графические данные. Однако ключевые решения, составляющие примерно пятую часть работы, остаются за человеком.

Решетников подчеркивает, что сегодня искусственный интеллект выступает лишь вспомогательным инструментом, но уже в ближайшие пять лет цифровые ассистенты станут неотъемлемой частью каждого рабочего места. Особенно быстро — в течение двух лет — нейросети возьмут на себя до 90% документооборота, включая его ведение и организацию. Это позволит ученым и инженерам высвободить ресурсы для решения действительно сложных творческих и исследовательских задач.

По мнению экспертов, внедрение ИИ в химию не только ускоряет разработку новых материалов и веществ, но и повышает качество результатов за счет исключения человеческой ошибки на промежуточных этапах. Российские вузы, такие как ТГУ, уже активно интегрируют эти технологии в образовательные и научные процессы, готовя специалистов, способных эффективно работать в связке с «умными» алгоритмами.

Ученые узнали о способности нейтрофилов при псориазе подавлять рак кожи. Ученые выяснили, как дефицит железа ведет к сахарному диабету.