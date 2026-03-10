Мозг тех, кто видит осознанные сновидения, оказался устроен чуть иначе

Осознанные сновидения — состояние, в котором человек понимает, что спит, и может управлять сюжетом сна, — долгое время считались лишь временным «багом» системы сна. Однако новое исследование нейробиологов из Университета Тренто (Италия), опубликованное в Journal of Sleep Research, доказывает: способность «просыпаться не просыпаясь» во сне обусловлена специфической физической архитектурой мозга. Об этом сообщает Рsypost.

Сеть самопознания и визуализации

Команда под руководством профессора Николы Де Пизапии изучила мозг 30 здоровых добровольцев с помощью магнитно-резонансной томографии высокого разрешения. Исследователей интересовало, существуют ли структурные различия в сером и белом веществе у тех, кто видит осознанные сны часто, и у тех, кто не видит их вовсе.

С помощью алгоритмов машинного обучения ученые выявили уникальную нейронную сеть, объединяющую серое вещество (где происходит обработка информации) и белое вещество (связующие волокна). Эта сеть охватывает фронтальную, височную и теменную доли, а также мозжечок. Ключевым узлом оказался прекунеус — область, отвечающая за внутренние размышления и визуальное моделирование.

«Осознанные сновидения, таким образом, находятся на границе двух миров: иммерсивных образов сна и рефлексивного бодрствования», — отмечает Де Пизапия.

У таких сновидцев эта физическая сеть работает как мост, соединяющий зоны, создающие виртуальный мир сна, с зонами, которые способны этот мир контролировать.

Сон и память: разные системы

Важнейшим открытием стало четкое различие между осознанными снами и обычным запоминанием сновидений. Выяснилось, что способность просто помнить свой сон после пробуждения связана исключительно с определенными структурами белого вещества, которые помогают извлекать воспоминания.

Напротив, осознанность внутри сна требует участия «исполнительных» структур мозга, связанных с метакогницией (способностью думать о своем мышлении) и интеллектуальным контролем. Это подтверждает, что осознанные сновидения — не просто «усиленная версия» обычных снов, а уникальная когнитивная черта, подкрепленная нейроанатомией.

Перспективы и ограничения

Исследователи подчеркивают, что работа носит корреляционный характер: пока нельзя однозначно утверждать, что именно такая структура мозга вызывает осознанные сны. Возможно, регулярная практика подобных состояний сама со временем меняет архитектуру нейронных связей. В будущем ученые планируют проверить, могут ли тренировки по вхождению в осознанные сны физически изменить мозг.

Понимание этих механизмов критически важно для медицины: оно может лечь в основу терапии тяжелых расстройств сна, хронических ночных кошмаров и посттравматических состояний.