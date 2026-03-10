Найдены новые генетические мутации, связанные с аутизмом

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что именно редкие генетические сбои могут вызывать от 3% до 17% случаев расстройств аутистического спектра. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Genomics.

© Газета.Ru

Расстройства аутистического спектра (РАС) во многом связаны с наследственными факторами, однако значительная часть генетических причин заболевания до сих пор остается неизвестной. Ученые называют этот пробел «недостающей наследуемостью».

В новой работе исследователи применили метод LR-WGS (long-read whole genome sequencing), который позволяет считывать длинные участки ДНК целиком. В отличие от традиционных технологий с короткими фрагментами, такой подход помогает точнее выявлять крупные перестройки генома и повторяющиеся последовательности.

Ученые проанализировали 267 геномов людей с семейным анамнезом аутизма. Оказалось, что технология длинных прочтений выявляет структурные изменения ДНК — крупные перестройки генов — на 33% чаще, а повторяющиеся участки ДНК (тандемные повторы) — на 38% чаще, чем стандартные методы.

Среди обнаруженных изменений исследователи выявили ранее неизвестный тип генетических перестроек, названный комплексом DUP-DEL. Он представляет собой сочетание дублирования и удаления участков ДНК, что может нарушать работу генов.

Кроме того, анализ показал мутации в так называемых импринтированных генах — участках ДНК, активность которых зависит от того, от какого родителя они унаследованы. Нарушения в таких генах могут влиять на развитие нервной системы.

Еще одним важным результатом стало обнаружение изменений в гене FMR1, связанном с развитием нервной системы. Известно, что нарушения в этом гене могут приводить к расстройствам развития и когнитивным нарушениям.

По оценкам исследователей, редкие генетические варианты — включая крупные перестройки ДНК, повторяющиеся участки и точечные повреждающие мутации — могут объяснять от 3% до 17% наследуемости расстройств аутистического спектра.

Авторы работы считают, что применение секвенирования длинных прочтений поможет точнее выявлять генетические причины аутизма и может стать основой для более точных генетических тестов и будущих методов терапии, направленных на конкретные молекулярные механизмы заболевания.