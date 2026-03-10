Ученые предложили неинвазивный метод выявления риска шизофрении

Исследователи из Ратгерского университета обнаружили, что уровни определённых биологических маркеров в клетках слизистой оболочки щеки могут служить индикаторами шизофрении, что в перспективе позволит разработать простой и неинвазивный диагностический тест.

Шизофрения остаётся одним из наиболее сложных для диагностики психических расстройств: на сегодняшний день не существует единого лабораторного теста, подтверждающего заболевание. Диагноз ставится на основе длительного наблюдения за поведением пациента и исключения других возможных причин, что может занимать месяцы и откладывать начало необходимой терапии.

В поисках более объективных методов диагностики учёные из Ратгерского университета (США) изучили возможность использования молекулярных маркеров в легко доступных клетках слизистой оболочки щеки. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, приняли участие 27 человек с диагнозом «шизофрения» и 27 здоровых добровольцев, подобранных по возрасту, полу и расовой принадлежности, рассказывает Medicalxpress.

С помощью метода ОТ-ПЦР исследователи оценили активность трёх генов, ранее связанных с риском развития шизофрении, а затем с применением масс-спектрометрии проанализировали уровень соответствующих белков. Результаты показали, что у пациентов с шизофренией наблюдалась значительно более высокая активность гена Sp4, участвующего в развитии мозга. Повышенный уровень этого гена коррелировал с более выраженными симптомами, включая галлюцинации и бред. Также у этой группы был зафиксирован повышенный уровень белка HSP60, регуляция которого, по мнению учёных, связана с белком Sp4.

Авторы исследования отметили, что полученные данные указывают на потенциальную роль экспрессии мРНК Sp4 и белка HSP60 в качестве биомаркеров шизофрении. Они подчеркнули, что в работе впервые сообщается о маркерах в клетках полости рта, которые коррелируют с когнитивными нарушениями у пациентов.

Учёные объясняют эту связь тем, что центральная нервная система и слизистая оболочка рта развиваются из одной и той же эмбриональной ткани – эктодермы. Это означает, что изменения в клетках щеки могут отражать процессы, происходящие в головном мозге.

При этом исследователи отмечают, что для подтверждения специфичности обнаруженных маркеров именно для шизофрении необходимы более масштабные исследования. В случае успешной валидации простой мазок из щеки может не только ускорить постановку диагноза, но и помочь в мониторинге течения заболевания и эффективности лечения.