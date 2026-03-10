Создана система доставки лекарств для терапии химиорезистентной саркомы Юинга

Специалисты Сеченовского университета разработали систему доставки лекарств на основе микрочастиц природного белка - лактоферрина, которая усиливает противоопухолевый эффект и воздействует на устойчивые к химиотерапии клетки саркомы Юинга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Саркома Юинга часто перестает отвечать на стандартную химиотерапию. Мы показали, что использование лактоферриновых микрочастиц в сочетании с ингибитором карбоангидразы позволяет активировать альтернативный механизм гибели опухолевых клеток - ферроптоз (форму программируемой клеточной гибели, связанную с нарушением обмена железа и развитием окислительного стресса - прим. ТАСС). Это создает основу для разработки новых подходов к терапии лекарственно-устойчивых форм заболевания", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника Института регенеративной медицины Сеченовского университета Ильи Уласова.

Как пояснил руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Артем Антошин, изначально исследователи создавали препараты на основе лактоферрина для задач регенерации кожи. По его словам, в ходе работы над системами пролонгированной доставки стало понятно, что они могут применяться не только для самого белка, но и для адресной доставки лекарственных препаратов, в том числе в онкологии.

Эксперименты на клеточных культурах, как уточняется в сообщении, показали, что микрочастицы обеспечивают контролируемое, в том числе pH-зависимое, высвобождение препарата в течение суток и усиливают его цитотоксический эффект.

"Система продемонстрировала эффективность как в отношении стандартных клеточных линий саркомы Юинга, так и в отношении клеток, устойчивых к доксорубицину - одному из основных препаратов химиотерапии", - подчеркивается в сообщении.

Дополнительным преимуществом предложенной системы ученые называют селективность. Лактоферрин эффективно взаимодействует с рецепторами, которые часто избыточно экспрессируются на поверхности опухолевых клеток, что способствует накоплению препарата в зоне поражения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.