В России создали замену МРТ сердца для пациентов с кардиостимулятором

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали методику трехмерной векторкардиографии, которая может заменить процедуру МРТ для пациентов с кардиостимулятором, перенесших острый инфаркт миокарда. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

«Принципиально новое — то, что мы теперь можем оценивать ЭКГ, то есть снимать записи электрической активности сердца в трехмерном пространстве, что позволяет нам видеть, в каком порядке активируется сердце, и посмотреть влияет ли на эту активацию рубец, который остается на сердце после инфаркта миокарда», — подчеркнула один из авторов разработки, аспирант Ангелина Чернова.

Прогнозировать течение постинфарктного периода очень сложно, так как на него влияют большое количество факторов. Методика позволяет наглядно видеть процессы деполяризации (создание и распространение импульса по мышечным клеткам сердца) и реполяризации (инактивация импульса) в 3D-формате, дает возможность отследить различия между этими процессами и помогает выявить и классифицировать типы отклонений, которые могут привести к осложнениям.

«Подставив данные УЗИ сердца и данные ЭКГ нашей модели, мы получаем оценку риска, которая сопоставима с данными, которые можно получить при МРТ сердца. Это позволяет нам сразу же начать более интенсивную терапию или начать применять более углубленные методы исследования и начать своевременное персонифицированное лечение», — отметила Чернова.

Таким образом, модель может заменить МРТ сердца тем пациентам, которые не могут пройти процедуру. Так, например, наличие кардиостимулятора — абсолютное противопоказание для МРТ.

По словам Черновой, у пациентов, прошедших обследование по новой методике и получивших индивидуальное лечение, постинфарктный период протекает без осложнений.

Разработка имеет потенциал для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения качества медицинской помощи пациентам в постинфарктном периоде.

Крупная российская компания по производству медицинской техники кардиологического профиля «Астрокард» уже внедрила методику в системное программное обеспечение 10 образцов холтеров и планирует дополнить выпускаемые холтеры ПО с уникальной методикой.