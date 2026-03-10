Найден неожиданный фактор риска развития болезни Паркинсона

Микроскопические частицы пластика, которые сегодня находят почти повсюду — в воде, воздухе и пище, — могут быть связаны с процессами, лежащими в основе болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые, проанализировав более 100 научных работ, посвященных влиянию микропластика и нанопластика на организм. Работа опубликована в npj Parkinson's Disease.

© Lenta.ru

Исследователи отмечают, что такие частицы могут попадать в организм разными путями: с пищей и напитками, при дыхании и даже через кожу. После этого они способны накапливаться в разных органах, в том числе в мозге. По данным авторов обзора, микропластик может проникать туда, преодолевая защитный барьер между кровью и мозгом или через нервные клетки в носовой полости.

Анализ предыдущих исследований показал, что такие частицы могут усиливать воспалительные процессы в мозге, нарушать связь между кишечником и мозгом и способствовать образованию скоплений белка альфа-синуклеина — одного из характерных признаков болезни Паркинсона. Также предполагается, что микропластик может переносить металлы, которые дополнительно повреждают нервные клетки.

При этом ученые подчеркивают, что пока речь идет лишь о возможной связи. Большая часть имеющихся данных получена в лабораторных экспериментах и исследованиях на животных. Тем не менее авторы считают, что микропластик может оказаться новым экологическим фактором риска для нейродегенеративных заболеваний и требует более подробного изучения.