Почему нехватка железа может привести к диабету

Международная группа ученых обнаружила неочевидную причину развития сахарного диабета. Оказалось, что дефицит железа в организме способен нарушить работу поджелудочной железы на клеточном уровне, лишая ее возможности вырабатывать достаточное количество инсулина.

Исследование проливает свет на механизм, который ранее ускользал от внимания эндокринологов. Бельгийские биологи в ходе экспериментов выяснили, что железо критически важно не само по себе, а для правильного «взросления» бета-клеток поджелудочной железы. Именно эти клетки являются единственным производителем инсулина — гормона, который транспортирует глюкозу из крови в клетки организма.

Научная работа опубликована в авторитетном научном журнале Nature Communications.

На начальном этапе своего формирования молодые бета-клетки активно поглощают железо из крови через специальные рецепторы, словно «заряжаясь» энергией для будущей работы. Если минерала недостаточно или этот процесс блокируется, развитие клетки останавливается, и она преждевременно погибает.

Организм теряет потенциальные фабрики по производству инсулина, что со временем снижает его способность контролировать уровень сахара. Примечательно, что зрелые клетки уже не так остро реагируют на временную нехватку микроэлемента — это подтверждает, что железо жизненно необходимо именно на стадии «обучения» и созревания.

Ученые поясняют: железо служит топливом для митохондрий — энергетических станций клетки. Без него нарушается выработка энергии, необходимой для синтеза инсулина. При этом долгое время медицинское сообщество фокусировалось исключительно на вреде избытка железа, который токсичен для тканей, тогда как его дефицит оказался скрытой угрозой.

Чтобы обеспечить организм строительным материалом для новых клеток, важно разнообразить рацион. Легче всего усваивается так называемое гемовое железо, которое содержится в мясе, печени и рыбе. Тем, кто предпочитает растительную пищу, стоит обратить внимание на бобовые, шпинат, орехи и зеленые овощи: содержание железа в них высоко, но для лучшего усвоения негемовой формы диетологи советуют комбинировать такие продукты с витамином С.

