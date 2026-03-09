Кричащая Арктика: ученые 10 лет слушали океан и обнаружили, что люди превратили его в ад для китов — снегоходы и самолеты бьют по ушам сильнее кораблей

Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале npj Acoustics, а ее ведущий автор, доктор Филипп Блондель из Университета Бата, сравнивает происходящее с шумом оживленной автострады, где низкочастотный гул грузовиков перекрывается высокочастотным ревом мотоциклов.

Северный регион нагревается в три раза быстрее остальной планеты, и таяние льдов открывает новые пути для судоходства, туризма и добычи полезных ископаемых. Специалисты установили, что действующие европейские стандарты контроля шума, ориентированные на низкие частоты в 63 и 125 герц для отслеживания крупных судов, безнадежно устарели для полярных широт.

В Кембридж-Бей с помощью подводного прибора, работающего с 2012 года, сравнили тихий ледяной май и активный судоходный август. Выяснилось, что в конце лета океан шумит громче в среднем на 10 децибел, а резких звуков становится в десять раз больше.

Исследователи обнаружили множество неучтенных источников акустического загрязнения: регулярные рейсы авиации создают шум на частотах до 8 килогерц, а небольшие катера и лодки часто плавают без систем слежения, оставаясь «невидимками» для спутников. Весной по крепкому льду активно ездят снегоходы — например, в мае 2018 года прибор зафиксировал около двух тысяч проездов техники с уровнем шума до 80 децибел, что сопоставимо с работой тяжелой техники. Даже самолеты, пролетающие над бухтой, отчетливо слышны под водой.

Особый интерес вызвал 2020 год, когда из-за пандемийных ограничений количество судов резко сократилось. Тогда уровень шума в августе оказался почти таким же низким, как в тихом мае, что прямо доказывает колоссальное влияние человека на акустический фон.

Ученые предупреждают: морские млекопитающие используют звук как главное средство связи, и гул двигателей способен заглушить важные сигналы между матерью и детенышем, а также спугнуть животных с привычных мест обитания. Авторы работы призывают адаптировать методы контроля к новым реалиям Северного морского пути, подчеркивая: «То, что мы слышим в Кембридж-Бей — это только начало. Если мы хотим сохранить арктические экосистемы, нужно научиться слушать их правильно, а не пользоваться устаревшими шаблонами».