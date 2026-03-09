Мощные антибактериальные свойства дикого меда доказали ученые

Еще до того, как появились первые антибиотики и антисептики, древние целители в Египте, Греции и Китае использовали мед, чтобы лечить раны. Археологи находят подтверждения: люди собирали мед тысячелетиями в качестве лекарства. Новое исследование в журнале MicrobiologyOpen объясняют почему: он на самом деле убивает микробов. Мед подавляет рост самых разных бактерий, включая те штаммы, которые уже научились выживать под действием обычных лекарств.

© Телеканал «Наука»

Устойчивость к антибиотикам стала одним из главных кризисов здравоохранения. Бактерии эволюционируют, мутируют и перестают бояться препаратов, которые созданы, чтобы их уничтожить. Лечить такие инфекции все труднее и дороже. Врачи отчаянно ищут альтернативу.

Ученые взяли 56 образцов меда с 35 пасек в Австралии. Многие собрали в местах, которые только начинали приходить в себя после страшных пожаров 2019–2020 годов. В основном пчелы брали нектар местных растений — эвкалиптов, лептоспермумов. Образцы проверили на двух заклятых врагах человечества — золотистом стафилококке и кишечной палочке. Обе бактерии входят в шестерку главных убийц, связанных с устойчивостью к антибиотикам. Для каждого сорта меда высчитали минимальную концентрацию, которая способна остановить рост бактерий. Потом взялись за химию. Измерили сахара, кислоты, аминокислоты, ферменты, растительные соединения. Запустили статистику и машинное обучение, чтобы понять: что именно в меде работает как оружие против микробов.

Три четверти образцов продолжали убивать бактерии даже в разведении до 10% и меньше. Самым эффективным оказался не мед с какого-то одного растения, а сборный — тот, где пчелы приносили нектар с разных местных цветов. Чем пестрее букет, тем беспощаднее мед к микробам.

Оказалось, что секрет не в одном суперкомпоненте, а в их коктейле. В меде работает сразу все: перекись водорода, которую вырабатывают сами пчелы, фенольные соединения из растений (те самые, что защищают цветы от вредителей), антиоксиданты.

Когда бактерия попадает в мед, она погибает из-за отсутствия влаги и высокой кислотности. Перекись водорода разрывает клеточные стенки. Фенолы и антиоксиданты добивают выживших и не дают размножаться.

Разнообразие цветов говорит еще и о здоровье самих пчел. Когда у пчелиной семьи есть доступ к разнообразной еде, они сыты и довольны. А здоровые пчелы делают более активный мед: их ферменты лучше смешивают и активируют растительные защитные соединения.

Значит ли это, что теперь можно выбросить таблетки и лечиться медом? Нет, конечно. При серьезных инфекциях мед не заменит антибиотики. Но для наружного применения — при хронических ранах, ожогах, послеоперационных воспалениях — это отличное средство. У бактерий почти нет шансов привыкнуть к меду, потому что он бьет по ним сразу с нескольких сторон. А к однокомпонентным антибиотикам они легко приспосабливаются.

Исследование подтверждает простую мысль: если мы хотим хороший мед, надо сохранять природу. Цветочное разнообразие полезно не только для экологии, но и для нашего здоровья. Если не защищать ландшафты с цветущими растениями, пчелам будет туго. А значит, и мы останемся без мощного природного лекарства.