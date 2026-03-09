В строении мозга психопатов нашли заметное отличие

Ученые из Университета Валенсии установили, что у людей с выраженными психопатическими чертами уменьшена толщина ряда участков коры головного мозга, отвечающих за эмоции, эмпатию и принятие решений. Результаты исследования опубликованы в журнале Aggression and Violent Behavior (AVB).

Психопатия — сложный психологический феномен, который проявляется эмоциональной холодностью, манипулятивностью, импульсивностью и отсутствием раскаяния. Она считается одним из ключевых факторов риска различных форм насилия. Ученые давно пытаются найти биологические маркеры этого состояния, связывая его с особенностями структуры мозга.

Чтобы уточнить эти связи, исследователи сначала провели систематический обзор 29 научных работ, посвященных толщине и объему коры головного мозга — внешнего слоя, отвечающего за мышление, эмоции и принятие решений.

Анализ показал, что у людей с психопатическими чертами наиболее часто изменены орбитофронтальная кора, участвующая в оценке последствий поступков, и островковая кора, связанная с эмпатией и обработкой эмоций.

После этого ученые провели собственное исследование с участием 125 мужчин в Испании. В выборку вошли 67 мужчин, осужденных за насилие в отношениях, и 58 участников без судимостей и истории агрессивного поведения. Все добровольцы прошли психологические тесты, включая пересмотренный контрольный список психопатии, а также МРТ-сканирование мозга.

Анализ показал, что более высокие показатели психопатии связаны с уменьшением толщины коры в нескольких областях мозга. Среди них — левая орбитофронтальная кора, верхняя лобная извилина, островковая кора, передняя поясная извилина и дорсомедиальная префронтальная кора. Эти структуры участвуют в самоконтроле, анализе социальных сигналов и прогнозировании последствий действий.

По словам авторов работы, уменьшенная толщина этих участков может объяснять, почему люди с выраженными психопатическими чертами хуже интегрируют эмоции и рациональные оценки при принятии решений. Это, в свою очередь, может приводить к импульсивному поведению и трудностям с корректировкой своих действий.

Исследователи также подчеркивают, что психопатия не связана с одной конкретной областью мозга. Скорее, речь идет о нарушениях в работе целой сети взаимосвязанных регионов, участвующих в эмоциональной регуляции и социальном поведении.

