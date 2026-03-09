Ученые выяснили, общение с какими людьми ускоряет старение на 9%

Регулярное напряженное общение с раздражающими людьми может ускорять биологическое старение примерно на 1,5%. При этом наиболее сильный эффект оказывают «токсичные» друзья и родственники, а не просто знакомые. Это показало исследование, опубликованное в Psychology Today.

© Газета.Ru

Негативные отношения с окружающими способны заметно ухудшать состояние здоровья. Постоянный стресс, возникающий из-за конфликтов или тяжелого общения, воздействует на организм так же, как и другие хронические стрессоры — повышает нагрузку на нервную систему, нарушает сон и способствует развитию воспалительных процессов. Со временем это может отражаться и на скорости старения организма.

В исследовании ученые оценили биологический возраст более 2300 добровольцев. Для этого использовался современный метод, основанный на анализе изменений ДНК — так называемых эпигенетических маркеров, позволяющих определить, насколько быстро стареют клетки организма.

Параллельно специалисты изучили круг общения участников и попросили их указать людей, взаимодействие с которыми регулярно вызывает сильное напряжение или стресс. Выяснилось, что 28,8% опрошенных вынуждены регулярно общаться как минимум с одним таким человеком. При этом женщины сталкивались с подобной ситуацией заметно чаще, чем мужчины.

Анализ показал, что присутствие каждого «токсичного» человека в близком окружении связано с ускорением биологического старения примерно на 1,5%. В среднем биологический возраст участников с напряженным кругом общения оказался примерно на девять месяцев выше, чем у людей, чьи социальные контакты не вызывают сильного стресса.

Отмечается, что наиболее заметное влияние оказывали не случайные знакомые, а близкие люди — друзья и родственники. По словам исследователей, это может объясняться тем, что контакты с ними происходят чаще и имеют более сильную эмоциональную нагрузку.