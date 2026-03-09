В России разработают ДНК-метод ранней диагностики аллергии на пыльцу

Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разрабатывают способ раннего выявления сезонной аллергии на пыльцу на основе генетических особенностей человека. Как сообщил профессор Иван Павлюченко, изучаются ключевые гены защитно-адаптационных систем организма, включая регуляторы иммунного ответа. Полученные данные позволят установить связь между наследственностью, метаболизмом и развитием поллиноза.

Проект особенно важен для Краснодарского края, где в некоторых районах от аллергии страдает до 45 процентов населения. Планируется создать программу для ДНК-анализа предрасположенности к заболеванию. Это даст возможность диагностировать аллергию на ранней стадии и лечить ее с учетом индивидуального генотипа. Такой персонализированный подход должен повысить эффективность терапии, отметил Павлюченко.

Над проектом работает междисциплинарная команда, включающая ученых, студентов и школьников. Исследование поддержано Кубанским научным фондом в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».