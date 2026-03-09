У темного шоколада нашли способность замедлять старение

Темный шоколад может не просто радовать вкусовые рецепторы, но и буквально замедлять старение клеток. К такому выводу пришла группа генетиков из Королевского колледжа Лондона. В исследовании, охватившем 1600 взрослых добровольцев, ученые обнаружили, что высокий уровень теобромина в крови напрямую коррелирует с более молодым биологическим возрастом. Результаты работы опубликованы в авторитетном научном журнале Aging, пишет Earth.com.

© Телеканал «Наука»

Молекулярный щит для ДНК

Биологический возраст — это показатель износа тканей и органов, который может не совпадать с цифрами в паспорте. Для его оценки ученые использовали «эпигенетические часы» (GrimAge) — алгоритм, анализирующий метилирование (изменение процессе жизни) ДНК.

Исследование показало, что у людей с высоким содержанием теобромина в плазме крови эпигенетические часы «тикают» медленнее. Кроме того, у них оказались более длинными теломеры — защитные «колпачки» на концах хромосом, укорачивание которых считается одним из главных признаков клеточного старения.

Почему именно теобромин?

Теобромин — это растительный алкалоид, содержащийся в какао-бобах. Он является «родственником» кофеина, но действует на организм мягче, стимулируя сердечно-сосудистую и нервную системы. Ранее было известно, что это соединение помогает снижать кровяное давление и уровень «плохого» холестерина.

Интересно, что омолаживающий эффект теобромина оказался наиболее выраженным у бывших курильщиков. Ученые предполагают, что молекула помогает организму восстанавливаться после накопленного окислительного стресса. Важно и то, что эффект сохранялся даже после исключения влияния кофеина, что подтверждает уникальную роль именно какао-продуктов.

Не просто сладость, а сложная химия

Руководитель исследования профессор Джордана Белл отмечает, что теобромин, скорее всего, работает не в одиночку, а в связке с полифенолами (флаванолами), которыми богат темный шоколад. Эти соединения улучшают функцию сосудов и уменьшают воспалительные процессы.

Однако исследователи предостерегают от «шоколадной диеты». Темный шоколад часто содержит много сахара и жиров. Чтобы получить пользу, диетологи рекомендуют выбирать продукты с содержанием какао выше 70% и соблюдать умеренность. Альтернативой может стать несладкое какао.

Пока исследование носит наблюдательный характер: оно фиксирует статистическую связь, но не доказывает прямую причинно-следственную. Ученым еще предстоит выяснить, является ли теобромин самостоятельным «эликсиром молодости» или он лишь маркер общего здорового рациона. Следующим этапом станут контролируемые клинические испытания.