На Сахалине займутся разработкой биокомпонента для лечения рака

Биостанция в Южно-Сахалинске в целях импортозамещения запускает проект по разработке биокомпонента из водорослей для профилактики тромбозов и лечения рака, а также для использования в производстве косметики и эко-упаковки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда Олега Дерипаски "Вольное дело".

"Биостанция "Анива", которая строится на юге Сахалина при поддержке фонда Олега Дерипаска "Вольное дело", и НПО "Биомедицинские инновационные технологии" запланировали совместное создание научно-технологической цепочки для глубокой переработки морских водорослей - от экспедиций и исследований до выпуска продукции для медицины, косметики и пищевой промышленности", - сказали в фонде.

Уточнятся, что суть проекта будет состоять в применении биоактивных веществ, содержащихся в дальневосточных водорослях. Например, фукоидан считается перспективным компонентом для профилактики тромбозов и лечения рака, альгинаты - для производства биоразлагаемой упаковки и медицинских повязок с заживляющим гелем, маннитол - для производства препаратов, снижающих внутричерепное давление и снимающих отек мозга.

Фонд обеспечит трансформацию станции в полевой центр для экспедиций и первичной подготовки проб, НПО "Биомедицинские инновационные технологии" наладит промышленную переработку.

"Глубокая переработка водорослей - это экономика будущего, ведь мы используем возобновляемый ресурс. Наша станция становится базой для реального сектора экономики", - заявил директор биостанции "Анива" Александр Семенов.

Запасы промысловых водорослей на Дальнем Востоке превышают 1,4 млн тонн, при том, что их добыча по всей стране составляет всего около 40 тыс. тонн в год. Значительная часть сырья уходит на экспорт, при этом продукты на основе водорослей в основном закупаются за рубежом.