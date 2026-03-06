Разработано приложение для наблюдения за пациентами с БАС

Врачи Сеченовского Университета разработали мобильное приложение для мониторинга состояния пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Программа позволяет отслеживать динамику заболевания на основе клинических показателей и выявлять опасные изменения состояния, чтобы вовремя оказать медицинскую помощь. Аналогичных решений пока нет ни в России, ни в мире. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Боковой амиотрофический склероз — тяжелое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. При нем постепенно разрушаются моторные нейроны, что приводит к слабости и параличу мышц, атрофии, нарушениям речи, глотания и дыхания. Болезнь неизлечима и может развиваться по-разному: у одних пациентов она прогрессирует в течение нескольких месяцев, у других — на протяжении многих лет.

Пациенты с БАС часто маломобильны и не могут регулярно посещать врачей, поэтому необходимость удаленного наблюдения за их состоянием давно обсуждалась специалистами. Новое приложение под названием ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) позволяет контролировать основные показатели прямо из дома.

По словам профессора кафедры нервных болезней Сеченовского университета Дмитрия Дружинина, в приложении можно отслеживать сразу несколько параметров: двигательную активность с помощью трекера ходьбы, степень нарушения речи, мышечную силу в разных группах мышц, а также питание пациента. Последний показатель особенно важен, поскольку люди с БАС постепенно теряют аппетит и начинают меньше есть. Пользоваться приложением может как сам пациент, так и его родственники.

Некоторые данные, например дневник питания, необходимо заполнять ежедневно, о вводе других параметров программа напоминает автоматически. После этого информация отправляется врачу. Приложение анализирует показатели за разные периоды времени и оценивает прогрессирование болезни. Если какой-то показатель начинает ухудшаться быстрее остальных, система предлагает фиксировать его чаще.

«Фактически врач получает цифровой слепок болезни. Наблюдая пациента в динамике, можно прогнозировать течение заболевания и даже приблизительно оценивать продолжительность жизни. Эти данные крайне важны для клиницистов», — отметил Дружинин.

Кроме помощи пациентам, разработка может стать инструментом научных исследований. Анализируя собранные данные, врачи смогут изучать факторы, влияющие на течение БАС, например физическую активность, курение или сопутствующие заболевания. Это может помочь сформировать новые рекомендации по ведению пациентов.

В ближайшее время исследователи планируют расширить число пользователей приложения до 600–700 человек и собрать данные из разных регионов России. Это позволит создать цифровой профиль заболевания и оценить, как оно протекает в различных условиях.

Кроме того, разработчики хотят сформировать базу проверенных врачей-неврологов по регионам, чтобы пациенты могли быстрее находить специалистов и избегать мошенников. По словам авторов проекта, главная цель разработки — обеспечить цифровой контроль заболевания и тем самым улучшить качество жизни людей с БАС.