Ученые выявили связь между уровнем витамина D и здоровьем глаз

Крупномасштабное исследование с участием 12 миллионов взрослых показало, что недостаток витамина D в организме значительно повышает вероятность развития синдрома сухого глаза. Работа, опубликованная в Американском журнале офтальмологии, указывает на необходимость контроля уровня этого нутриента для сохранения здоровья органов зрения.

Группа исследователей под руководством Шона Б. Шмушкевича из Медицинской школы Миллера при Университете Майами проанализировала электронные медицинские карты пациентов в США. Данные охватывали период с сентября 2005 года по сентябрь 2025 года. Для чистоты эксперимента ученые использовали метод псевдорандомизации, сформировав две группы: более 6 миллионов человек с дефицитом витамина D и столько же участников с нормальным уровнем вещества. Средний возраст испытуемых составил около 50 лет, рассказывает Medscape.

В ходе наблюдения, которое длилось в среднем около 1260 дней, специалисты фиксировали новые случаи диагностирования синдрома сухого глаза. Результаты показали, что среди людей с нехваткой витамина D заболевание развилось у 3,3% участников, тогда как в группе с нормальным уровнем нутриента этот показатель составил 2,7%.

Статистический анализ подтвердил, что риск возникновения патологии у первой группы был на 28,6% выше.

Также ученые отследили накопительную заболеваемость в долгосрочной перспективе. Через 20 лет наблюдения разница между группами стала еще заметнее: 17,87% против 14,16% соответственно.

Авторы работы отметили, что выявление и восполнение низкого уровня витамина D может стать разумным дополнением к стандартной терапии. При этом специалисты подчеркнули, что прием добавок должен осуществляться строго по медицинским показаниям и не может заменять основное лечение.