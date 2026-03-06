ИИ оказался точнее врачей в оценке снимков челюсти

Ученые из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода впервые в России провели оценку работы искусственного интеллекта в условиях, максимально приближенных к реальной стоматологической практике. Выяснилось, что ИИ способен точнее и быстрее ставить диагноз пациентам, чем опытные врачи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в НовГУ.

Ранее в России не было исследований, в которых бы сравнили эффективность ИИ и стоматологов. Ученые сделали трехмерные модели челюстей ста пациентов при помощи конусно-лучевой компьютерной томограммы. Снимки КЛКТ были разбиты на 3200 анатомических сегментов, каждый из которых соответствовал зубу или зоне его отсутствия.

ИИ-программа Diagnocat и врачи (10 стоматологов со средним стажем работы 12,8 года) независимо друг от друга анализировали трехмерные снимки челюстей, чтобы выявить все возможные патологии. Верификацию результатов провели три независимых эксперта: два стоматолога с более чем 20-летним стажем и один рентгенолог, имеющий опыт работы с дентальными КЛКТ не менее 20 лет.

Результаты оказались впечатляющими. При диагностической оценке переднего отдела челюсти — зоны резцов и клыков — ИИ не допустил ни одной ошибки. В более сложном боковом отделе Diagnocat ошибался в 4,86% случаев, а врачи — в 7,29%.

Различия оказались статистически значимыми, то есть исключали случайность. При этом среднее время анализа снимка у ИИ заняло 4,18 минуты, у врачей — 25,05 минуты. Получается, что Diagnocat работал быстрее более чем в шесть раз.

При этом авторы исследования перечисляют и слабые места ИИ. В 12% случаев система не замечала кариес, иногда путала корни зубов с имплантатами, ошибалась в оценке степени поражения тканей.

«Высокая чувствительность Diagnocat при сравнении с данными, полученными от врачей, а также его высокая скорость анализа позволяют рассматривать эту систему как эффективный инструмент поддержки принятия врачебных решений. Это особенно актуально при дефиците времени, высокой диагностической нагрузке и необходимости стандартизации интерпретации изображений. При этом участие врача-стоматолога остается ключевым для верификации результатов и выбора тактики лечения», — отметил профессор кафедры ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Павлова Роман Розов.

При этом исследователи подчеркивают — во избежание непредвиденных ошибок такие алгоритмы должны работать только в связке с медиками.