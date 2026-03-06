Следы забытых воспоминаний нашли в мозговых волнах

Ученые из Школы психологии Ноттингемского университета показали, что мозг способен «хранить» воспоминания, даже когда мы сами их не помним. Исследование, опубликованное в Journal of Neuroscience, выявило: мозг может активировать эти воспоминания, но они не всегда доходят до сознания — сигнал есть, но мы его не слышим.

© Телеканал «Наука»

Как мозг хранит забытое

Для эксперимента использовалась магнитоэнцефалография (МЭГ), позволяющая фиксировать крошечные электрические колебания нейронов. Участникам предлагали создать ассоциации между словом и видео. Позже им показывали слова и просили вспомнить соответствующие видео. Сигналы МЭГ фиксировали, активировались ли воспоминания, а алгоритм машинного обучения искал уникальные «отпечатки» для каждого видео.

Результаты показали, что мозг мог повторно включать воспоминания даже тогда, когда человек не мог их назвать. Более того, когда воспоминание успешно воспроизводилось, его сигнал колебался ритмичнее в альфа-диапазоне, как если бы мозг выделял нужный сигнал среди общего шума.

Доктор Бенджамин Гриффитс, руководивший исследованием, поясняет:

«Даже если мозг активирует нужное воспоминание, это не гарантирует осознание. Важно, чтобы сигнал пульсировал ритмично — тогда его можно уловить на фоне остальных нейронных активностей. Представьте футбольное поле. Если все разговаривают, вы ничего не слышите. Но если все начинают петь одну песню, ее отчетливо слышно. То же происходит с воспоминаниями в мозге».

Такая синхронизация, по мнению ученых, помогает мозгу сохранять информацию в «подсознательной памяти» и выбирать, какие сигналы всплывут в сознание.

Роль мозговых волн

Нейронные осцилляции — это ритмичная электрическая активность, часто называемая мозговыми волнами. Они необходимы для кодирования, хранения и извлечения воспоминаний. В исследовании альфа-волны оказались особенно важны: их ритмичные колебания помогали сигналу воспоминаний «пробиваться» через шум других активностей.

Влияние на лечение и когнитивные навыки

Эти результаты меняют представление о том, как работает память. Традиционно считалось, что если человек не может вспомнить событие, оно утрачено. Но новые данные показывают: воспоминания могут существовать и активироваться в мозге, даже если они не осознаются.

Для медицины это особенно актуально. В случае деменции или других когнитивных нарушений важно не просто пытаться «восстановить» утраченные воспоминания, а помочь мозгу «услышать» уже существующие сигналы.

«Если мы научимся усиливать ритм памяти или уменьшать фоновый шум мозга, можно будет пробуждать скрытые воспоминания, сохраняя когнитивные функции дольше», — добавляет Гриффитс

Другими словами мозг хранит гораздо больше информации, чем мы осознаем. Иногда воспоминания просто находятсяв спящем режиме и ждут, когда их сигнал станет достаточно сильным, чтобы достичь сознания. И, возможно, именно понимание этой ритмической «пульсации» откроет новые пути для терапии памяти и изучения работы мозга.