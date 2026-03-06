Назван простой способ улучшить состояние людей с деменцией

Ученые выяснили, что некоторые практики, направленные на связь тела и разума, могут помогать людям с деменцией справляться с тревогой, стрессом и депрессией. К таким методам относятся медитация, йога, тайцзи и дыхательные упражнения. Результаты обзора исследований опубликованы в журнале Aging & Mental Health (A&MH).

Исследователи проанализировали 98 научных работ со всего мира, посвященных применению подобных практик у людей с когнитивными нарушениями. Во многих случаях участники сообщали о снижении тревожности, депрессии и стресса, а также об улучшении общего качества жизни.

Анализ показал, что наилучшие результаты наблюдаются, когда занятия короткие и простые — обычно не дольше часа. Эффективность также повышается, если в программе участвуют родственники или сотрудники учреждений ухода, а сами занятия проходят регулярно и в группе.

По словам ученых, такие немедикаментозные методы могут стать важным дополнением к традиционному лечению деменции. В дальнейшем исследователи планируют разработать и протестировать новые программы с использованием технологий, которые помогут внедрять подобные практики в домах престарелых и медицинских учреждениях.

Ранее ученые выяснили, что депрессия, гипертония и диабет предшествуют развитию болезни Альцгеймера.