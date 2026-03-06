Ученые создали капли для носа, не вызывающие привыкания

Ученые Волгоградского медуниверситета разработали капли для носа, которые безопасны для аллергиков и не вызывают привыкания.

«Средства для носа, разработанные учеными нашего университета, смогут заменить импортные спреи на основе ксилометазолина или морской воды, при этом наши средства не вызывают раздражения, аллергических реакций и привыкания», – рассказал РИА Новости декан Фармацевтического факультета ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.

Препараты созданы на основе местного минерала бишофита. Он снимает воспаление, борется с микробами, стимулирует иммунитет и заживляет поврежденные ткани организма.

Ранее «СП» сообщала о том, что специалисты Телематического университета Сан-Раффаэле провели исследование, которое показало, что определённый способ употребления кофе может благотворно влиять на состояние печени.

Последние новости и все самое важное о медицине и здравоохранении, - в теме «Свободной Прессы».