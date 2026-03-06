Популярные лекарства связали с повышенным риском сердечных заболеваний

Ученые обнаружили, что препараты с антихолинергическим действием могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. К таким лекарствам относятся некоторые антидепрессанты, антигистаминные средства от аллергии и препараты для лечения недержания мочи. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

В исследовании приняли участие более 500 тысяч жителей Стокгольма старше 45 лет, у которых на момент начала наблюдений не было сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые отслеживали состояние участников в течение 14 лет и анализировали, как использование антихолинергических препаратов связано с развитием проблем с сердцем.

Анализ показал, что риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался по мере роста суммарного приема таких лекарств. У людей с самым высоким уровнем их использования вероятность сердечных событий была на 71 процент выше по сравнению с теми, кто не принимал подобные препараты. Особенно заметная связь наблюдалась для сердечной недостаточности и различных нарушений сердечного ритма.

Исследователи считают, что эти лекарства могут влиять на парасимпатическую нервную систему, которая участвует в регуляции работы сердца. При этом ученые подчеркивают, что полученные данные не означают, что такие препараты нужно полностью исключить. Однако врачи должны внимательно учитывать их суммарное применение.

