Разработан способ выявлять болезни мозга на ранней стадии

Южнокорейские ученые разработали технологию, которая позволяет выявлять ряд неврологических заболеваний по анализу слюны. Метод может помочь диагностировать эпилепсию, болезнь Паркинсона и шизофрению без сложных и инвазивных процедур. Работа опубликована в журнале Advanced Materials (AM).

Сегодня для диагностики нейродегенеративных заболеваний часто используют дорогостоящие методы, например позитронно-эмиссионную томографию, или инвазивные процедуры вроде анализа спинномозговой жидкости. Новый подход позволяет обнаруживать признаки болезни с помощью небольшого количества слюны.

Разработанная система получила название Galvanic Molecular Entrapment (GME)–SERS. Она основана на использовании наноструктур из золота и оксида меди, которые захватывают белковые молекулы и создают так называемые плазмонные «горячие точки». В этих областях сигнал комбинационного рассеяния света усиливается более чем в миллиард раз, что делает возможным регистрацию крайне слабых биомолекулярных сигналов.

Благодаря этому ученые могут фиксировать структурные изменения белков — например переход отдельных молекул в фибриллы. Такие изменения считаются важным признаком патологических процессов, связанных с заболеваниями нервной системы.

Чтобы проверить точность метода, исследователи проанализировали образцы слюны 44 пациентов с эпилепсией, шизофренией и болезнью Паркинсона, а также 23 здоровых добровольцев. Анализ проводился совместно с врачами St. Vincent's Hospital.

Новая технология смогла различать заболевания с точностью более 90%, а в некоторых случаях — до 98%. При этом диагностика основана не на измерении общего количества белков, а на анализе их структурных изменений, что считается более надежным биомаркером.

По словам исследователей, такой подход может существенно упростить раннюю диагностику неврологических заболеваний. В будущем ученые планируют разработать портативные диагностические устройства на основе рамановских сенсоров и начать внедрение технологии в медицинскую практику.