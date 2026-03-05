Создан сенсор, определяющий концентрацию лекарства в крови пациента

Ученые создали оптический сенсор, который позволяет "увидеть" концентрацию лекарства в сыворотке крови пациентов. Это особенно важно для людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями. Новинка позволит быстрее определить необходимую дозу препарата для конкретного человека.

О разработке рассказали в Балтийском федеральном университете имени И. Канта. По словам авторов проекта, для антиметаболитов характерно очень узкое терапевтическое окно. Если доза препарата слишком мала, то лечебный эффект попросту не достигается. Если она, напротив, слишком высока, то могут возникнуть побочные реакции.

«Существующие методы анализа длительны, требуют дорогого импортного оборудования. Мы предложили альтернативный метод — оптический сенсор на базе плазмонного эффекта. Технология основана на комбинационном рассеянии света. После приема препарата мы получаем "ответ" от сыворотки крови пациента в виде спектра и расшифровываем его», — прокомментировала младший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" Елизавета Демишкевич.

Пока точность определения составляет 82 процента. Для серийного запуска в производство и реального применения в терапии этих значений недостаточно. Однако команда проекта продолжает исследование и планирует повысить точность.