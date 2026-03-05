Ученые предупредили об опасности трех популярных овощей и фруктов

Употребление некоторых фруктов и овощей может повышать концентрацию пестицидов в организме человека. К такому выводу пришли исследователи из Environmental Working Group. Работа опубликована в журнале International Journal of Hygiene and Environmental Health (IJHEH).

Пестициды связывают с повышенным риском рака, нарушениями репродуктивной системы, гормональными сбоями и повреждением нервной системы у детей. Поскольку следы этих химических веществ часто обнаруживают на овощах и фруктах, основным источником воздействия для многих людей может быть питание.

«Наши результаты показывают, что уровень пестицидов в организме напрямую связан с тем, что мы едим», — рассказала ведущий автор исследования Алексис Темкин.

По ее словам, употребление овощей и фруктов необходимо для здорового питания, однако вместе с ними в организм могут попадать и остатки агрохимикатов.

Ученые проанализировали несколько крупных баз данных. Они использовали информацию о содержании пестицидов в продуктах, собранную United States Department of Agriculture в 2013–2018 годах, а также данные опросов о питании и анализы мочи участников национального исследования здоровья и питания National Health and Nutrition Examination Survey, проводимого Centers for Disease Control and Prevention.

В исследовании участвовали 1837 человек. Ученые сопоставили данные о рационе участников с биомаркерами 15 пестицидов в их моче.

Для оценки воздействия они разработали специальный «индекс пищевого воздействия пестицидов». Он учитывал, как часто определенные химические вещества обнаруживаются на продуктах, их концентрацию и токсичность.

Результаты показали, что люди, которые чаще ели продукты с более высокими остатками пестицидов — например клубнику, шпинат и сладкий перец — имели более высокие уровни соответствующих веществ в моче.

В целом исследование подтвердило, что рацион играет важную роль в уровне воздействия пестицидов.

Авторы также отмечают, что воздействие происходит не одного вещества, а целых смесей химикатов. При этом биомониторинг отслеживает лишь небольшую часть из них.