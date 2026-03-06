Ученые впервые вырастили в лаборатории полноценные волосяные фолликулы

Ученые сделали еще один шаг к созданию эффективного лечения облысения. Исследователи впервые смогли вырастить в лаборатории функциональные волосяные фолликулы, которые проходят естественные циклы роста волос. Работа опубликована в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC).

В исследовании участвовали ученые из США и Японии. Эксперименты пока проводились на мышах, поэтому до применения технологии у людей еще далеко. Тем не менее результаты открывают новые возможности для разработки методов восстановления роста волос.

До сих пор ученые уже могли выращивать зачатки волосяных фолликулов в лаборатории. Однако такие структуры не могли полноценно развиваться и соединяться с тканями. Они начинали нормально функционировать только после пересадки в кожу животных.

Новая работа показала, что для формирования полноценного фолликула необходима комбинация из трех типов клеток. В предыдущих исследованиях использовались два основных типа: эпителиальные стволовые клетки, формирующие волос, и клетки дермального сосочка, которые подают сигналы роста.

Однако исследователи обнаружили, что важную роль играет и третий тип — вспомогательные мезенхимальные клетки. Они формируют своеобразный каркас вокруг фолликула и участвуют в образовании дермальной оболочки.

Добавление этих клеток на ранней стадии развития позволило лабораторно выращенным фолликулам не только формироваться, но и проходить полноценные циклы роста, а также соединяться с окружающими тканями.

По словам авторов работы, это помогло определить базовую «формулу» из трех типов клеток, необходимую для создания функционирующего волосяного фолликула.

Исследователи отмечают, что в будущем такие фолликулы могут использоваться для пересадки при лечении облысения. Кроме того, выращенные в лаборатории структуры позволят изучать механизмы роста волос и тестировать новые препараты без экспериментов на животных или людях.

Авторы работы также считают, что полученные результаты могут быть полезны и для регенеративной медицины в целом. Понимание того, какие клеточные взаимодействия необходимы для формирования тканей, может помочь в создании других искусственных органов.

