Назван способ снизить уровень стресса

В качестве объекта для экспериментов исследователи использовали лабораторных крыс

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из Екатеринбурга, Новосибирска и китайского города Ухань по итогам 17-летних исследований сделали вывод о том, что поддержка друзей снижает уровень страха и депрессии на 90%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

"Открытие ученых Российско-китайского образовательного и исследовательского центра системной патологии ЮУрГУ Алексей Сарапульцева и Марии Комельковой было сделано совместно с коллегами из Екатеринбурга, Новосибирска и китайского города Ухань по итогам исследований, которые стартовали в 2008 году. Ученые доказали, что поддержка друзей снижает уровень стресса (страха и депрессии) на 90%", - сказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что в качестве объекта для экспериментов использовали лабораторных крыс. При этом были задействованы животные разной степени близости: незнакомые друг другу особи, также совместно проживавшие рядом, крысы-родственники, мать и потомство. В 78% экспериментов было видно, что уровень страха (реакция замирания) в присутствии партнера снижается в среднем до 90%. На гормональном уровне это сопровождается падением кортикостерона (аналога человеческого кортизола) на 30-45%.

Как установили ученые, есть две физиологические причины у такого явления. Первая связана с гормонами гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, в том числе это кортикостерон. Вторая связана с нейромедиаторами (окситоционом, серотонином, опиоидами).

"Учеными был сделан вывод и об устойчивости к хроническому непредсказуемому стрессу. Существует нейротрофический фактор (BDNF), это белок, критически важный для выживания нейронов. Социальная поддержка крыс не только способствовала выработке этого белка, но и буквально нормализовала экспрессию генов, включая HDAC, необходимых для восстановления нейропластичности, нарушенной стрессом", - отметили в вузе.

По словам ученых, результаты исследований помогут в поиске биомаркеров и мишеней для диагностики и лечения посттравматических стрессовых расстройств у человека. Например, в трудных случаях реабилитации перспективно рассматривать выявленную динамику как часть комплексной оценки состояния пациента.