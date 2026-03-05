В России создали стеклянные чипы для производства лекарств от рака

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали стеклянные чипы для синтеза наночастиц, которые потом можно использовать для терапии рака. Технология дешевле других методов, рассказали «Газете.Ru» в ЛЭТИ.

Сегодня одной из наиболее перспективных альтернатив обычной фармакологической терапии опасных заболеваний, таких как рак или инфаркт миокарда, является адресная доставка лекарств. Препарат помещается в наночастицу, которая переносит его в заданную область организма, отдельного органа и даже клетки. Это уменьшает дозу лекарств, снижает общую нагрузку на организм и повышает эффективность лечения. Однако пока этот метод не внедрен в широкую медицинскую практику, в том числе из-за сложности и дороговизны синтеза биосовместимых наночастиц.

Ученые создали специальные чипы для лабораторного синтеза различных наночастиц биомедицинского назначения. Они представляют собой два небольших стекла, соединенных между собой. На их внутренней поверхности создается рельеф с микроканалами, геометрия которых строится таким образом, чтобы при смешении потоков различных веществ генерировались капли заданного размера.

«Так как чипы оптически прозрачны, можно с помощью стандартных методов оценить размер создаваемых структур и то, как они проходят различные участки микрофлюидного чипа. Благодаря тому, что в основе чипов лежит «сэндвич» из стекла, такие системы получаются достаточно химически стойкими и недорогими, а значит, отлично подходящими для массового производства. Основная техническая сложность заключается в обеспечении качественного соединения подобных стекол, но и эту задачу мы решили», — рассказал доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Никита Ситков.

По словам разработчиков, чипы найдут применение в медицинских и научных центрах, а также в фармацевтических компаниях, которые работают в сфере создания биосовместимых наночастиц для таргетной терапии. Подобные дешевые устройства можно делать крупными партиями в сравнительно короткие сроки.