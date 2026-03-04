Открыт механизм, помогающий микрофлоре «настроить» жир на сжигание калорий

Молекулярные биологи из Японии, США и Европы открыли цепочку взаимодействий между микрофлорой, печенью и жировой тканью людей и других млекопитающих, которая заставляет жировую прослойку сжигать лишние калории, а не запасать их. Об этом сообщила пресс-служба американского медцентра City of Hope.

"Мы обнаружили, что некоторые формы бактерий микрофлоры отслеживают то, какой диетой питается их хозяин, и превращают эту информацию в сигналы, которые считываются жировой тканью и заставляют ее сжигать калории. Это говорит о том, что микрофлора активно участвует в принятии телом решений - она не просто реагирует на диету, а интерпретирует ее", - заявил адъюнкт-профессор City of Hope Кенья Хонда, чьи слова приводит пресс-служба медцентра.

Как напомнили профессор Хонда и его коллеги, в теле млекопитающих существуют две формы жира - белый и бурый, первый из которых отвечает за запасание калорий, а второй - сжигает их. Бурый жир обычно встречается в организме младенцев и детенышей, со временем он исчезает, уступая место белому жиру. В последние годы ученые обнаружили, что некоторые вещества, процедуры и диеты могут трансформировать белый жир в его бурый аналог.

В частности, подобным свойством обладают некоторые диеты с минимальной долей протеинов в рационе питания, причины чего до настоящего времени оставались неизвестными. Профессор Хонда и его коллеги попытались получить ответ на этот вопрос, для чего они всесторонне изучили то, как диеты с разными долями белков влияли на метаболизм и жировую ткань мышей, а также на уровень активности различных генов в их жировых клетках.

В ходе этих опытов исследователи обнаружили, что позитивный эффект от низкобелковой диеты пропадал, если ученые предварительно очищали кишечник животных от всей микрофлоры перед началом проведения эксперимента. Это побудило биологов изучить то, как отдельные бактерии влияли на метаболизм жировой ткани и связанных с ней органов тела. В результате ученые выявили два десятка видов микробов, связанных с формированием бурого жира.

Как обнаружили профессор Хонда и его коллеги, при низком уровне белков в пище эти бактерии начинают вырабатывать содержащие аммиак сигнальные молекулы, которые проникают из кишечника в кровоток и заставляют клетки печени вырабатывать желчные кислоты и гормон FGF21, способствующий превращению белого в бурый жир. Биологи надеются, что раскрытие этого механизма поможет создать терапии, которые будут схожим образом заставлять жировую ткань человека сжигать калории и при питании обычной диетой.