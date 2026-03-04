В РФ создали первый в стране набор для расшифровки всех генов человека

Ученые Пироговского Университета Минздрава России создали первый в стране диагностический набор для расшифровки всех генов человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ.

"Специалисты Института трансляционной медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России зарегистрировали диагностический набор реагентов GLxS. Это первый в стране комплект для полноэкзомного секвенирования, разрешенный для применения в клиниках. GLxS прошел все испытания Росздравнадзора, что позволит использовать его не только для экспериментов, но и для постановки реальных диагнозов в больницах по всей стране", - говорится в сообщении.

Полноэкзомное секвенирование - метод, позволяющий "прочитать" все кодирующие участки генов, где скрыто около 85% мутаций, вызывающих наследственные болезни. Будущие родители могут пройти скрининг, чтобы оценить риски передачи наследственных патологий еще на этапе планирования беременности.