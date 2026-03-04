Стало известно, как рак использует жировую ткань для роста

AdvSci: агрессивные раковые опухоли могут разрастаться за счет жиров
Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что высокоагрессивные раковые опухоли активно используют молекулы жира для роста. Отследить этот процесс помогает наблюдение за веществом под названием карнитин. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).
Исследователи отметили, что при заболеваниях, таких как рак, пораженные ткани могут менять источники энергии. Чтобы изучить этот процесс, команда разработала инновационный индикатор на основе молекулы карнитина — вещества, необходимого для транспортировки жирных кислот в митохондрии, где вырабатывается энергия. Радиоактивная метка на карнитине позволила впервые проследить его использование в живых организмах.
«С помощью нового индикатора мы можем видеть, как клетки используют различные виды топлива, как в здоровом состоянии, так и при болезнях», — отметил профессор Тим Уитни из Школы биомедицинской инженерии и наук об визуализации.
Используя индикатор, ученые обнаружили, что некоторые высокоагрессивные опухоли активно используют липиды (жиры) наряду с глюкозой (сахаром) для получения энергии. Это открытие может повлиять на выбор терапевтических стратегий, направленных на метаболические пути раковых клеток.
Кроме того, исследование показало, что уровень карнитина нарушается при сердечно-сосудистых заболеваниях, а раннее выявление таких метаболических сдвигов может способствовать своевременному лечению пациентов. Индикатор также может помочь в изучении энергетического обмена у спортсменов и оценке эффективности добавок.