$77.890.75

AHASS: мелатонин в виде добавки повышает риск проблем с сердцем

Газета.Ruиещё 1

Длительный прием мелатонина — популярного средства от бессонницы — может быть связан с повышенным риском сердечной недостаточности. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав медицинские данные более 130 тыс. взрослых. Об этом ученые сообщили на конференции Американской кардиологической ассоциацииAmerican Heart Association's Scientific Sessions (AHASS).

Популярное средство от бессонницы оказалось провокатором проблем с сердцем
© Газета.Ru

Мелатонин — гормон, который естественным образом вырабатывается в мозге и регулирует циркадные ритмы организма, помогая засыпать. Его синтетические аналоги широко используются как средство от бессонницы. В США и ряде других стран такие препараты можно купить без рецепта.

Исследователи проанализировали электронные медицинские записи пациентов из нескольких стран. Они сравнили людей, которым назначали мелатонин более года, с теми, кто его не принимал.

Оказалось, что у пациентов, длительно получавших мелатонин, риск развития сердечной недостаточности в течение пяти лет был на 89% выше. Кроме того, вероятность госпитализации из-за сердечной недостаточности у них была почти в 3,5 раза выше.

Также ученые обнаружили рост общей смертности. В группе, принимавшей мелатонин, за время наблюдения умерли 7,8% пациентов, тогда как среди людей, не принимавших препарат, этот показатель составил 4,3%.

«Добавки с мелатонином могут быть не такими безобидными, как принято считать», — отметил автор работы Экенедиличукву Ннади из Медицинского центра SUNY Downstate в Нью-Йорке.

По его словам, если результаты подтвердятся, это может повлиять на рекомендации врачей по использованию снотворных средств.

Сегодня мелатонин обычно считается безопасным при краткосрочном применении — примерно в течение одного-двух месяцев. Однако надежных данных о его влиянии при длительном использовании пока немного.

Независимые эксперты также призывают относиться к результатам осторожно, но считают их важными. По словам президента Испанской федерации обществ медицины сна Карлоса Эгеа, такие данные ставят под сомнение представление о мелатонине как о полностью безопасной долгосрочной терапии.

По мнению ученых, для окончательных выводов необходимы более строгие клинические исследования, которые позволят точно определить, влияет ли длительный прием мелатонина на состояние сердечно-сосудистой системы.