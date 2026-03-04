Как состояние человека влияет на его сны

Научных инструментов для оценки сновидений на данный момент не существует, однако характер снов может быть ассоциирован с физиологическим состоянием пациента. Об этом на научно-практической конференции, посвященной 110-летию ННГУ им. Н. И. Лобачевского, сообщил кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна, ведущий научный сотрудник Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

"Мы сейчас не занимаемся сновидениями, потому что нет ни одного научного инструмента, который бы нам позволил оценивать сновидения, ни одного. Но могу абсолютно четко сказать, когда мы обучаем врачей, мы абсолютно четко видим, что характер многих сновидений ассоциирован с физиологическим состоянием во время сна", - сказал он.

Калинкин привел в пример пациентов, у которых во время сна останавливается дыхание.