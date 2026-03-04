Как человек может заниматься сексом, оставаясь полностью спящим

Сексомния — редкое и малоизученное расстройство сна, при котором человек может совершать сексуальные действия, оставаясь полностью спящим. Это состояние относится к группе так называемых парасомний — нарушений, при которых во сне возникают необычные движения или формы поведения. Об этом сообщает портал PsyPost.

© Газета.Ru

При сексомнии человек может стонать, говорить вещи сексуального характера, мастурбировать, прикасаться к партнеру или даже пытаться вступить в половой акт. При этом он не осознает происходящее и на следующий день обычно ничего не помнит. Со стороны такие люди могут выглядеть бодрствующими — иногда их глаза даже остаются открытыми, что нередко вводит окружающих в заблуждение.

Ученые относят сексомнию к расстройствам пробуждения в фазе медленного сна (non-REM). Именно в этой фазе организм восстанавливается физически, а активность мозга снижается. Эпизоды чаще всего происходят во время глубокой стадии сна, когда мозговые волны замедляются и переходят в так называемый дельта-диапазон.

Исследования показывают, что при сексомнии мозг может находиться в своеобразном «разделенном состоянии». Некоторые его участки остаются в режиме глубокого сна, тогда как другие демонстрируют активность, похожую на бодрствование. Такое явление называют кортико-кортикальной диссоциацией. Оно может объяснять, как человек способен выполнять сложные действия, оставаясь при этом в бессознательном состоянии.

Причины возникновения расстройства до конца не изучены, однако известны факторы, повышающие риск эпизодов. Среди них — сильный стресс, физическое переутомление, употребление алкоголя или наркотиков, а также другие нарушения сна. Особенно часто сексомния встречается у людей с синдромом обструктивного апноэ сна, при котором дыхание во время ночного отдыха периодически останавливается.

В некоторых случаях эпизоды могут провоцироваться лекарствами. Например, седативный препарат золпидем, применяемый при бессоннице, связывают с появлением подобных симптомов. Также описаны случаи, когда приступы запускались из-за бруксизма — ночного скрежета зубами.

По данным разных исследований, хотя точная распространенность сексомнии неизвестна, отдельные эпизоды сексуального поведения во сне могут встречаться у заметной доли людей. Например, опрос более тысячи взрослых жителей Норвегии показал, что около 10% респондентов хотя бы раз в жизни сталкивались с подобными эпизодами.

Несмотря на медицинскую природу состояния, сексомния может иметь серьезные психологические и социальные последствия. Люди, страдающие этим расстройством, нередко испытывают сильное чувство вины и стыда, а их партнеры — тревогу и непонимание происходящего.

Ученые подчеркивают, что дальнейшие исследования сна и мозговой активности помогут лучше понять механизм этого необычного расстройства и разработать более эффективные методы диагностики и лечения.