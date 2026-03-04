В России разработали прибор для контроля уровня сахара без прокола кожи

Прибор для измерения уровня глюкозы с помощью сенсора, который крепится к коже пациента, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Пациентам с диабетом ежедневно приходится делать проколы пальцев для измерения уровня сахара в крови. Эта рутинная процедура вызывает дискомфорт и боль, приводит к огрубению кожи, а при несоблюдении гигиены несет риск инфицирования. К тому же регулярные затраты на тест полоски и ланцеты ощутимо бьют по карману. Из за этих неудобств многие снижают частоту измерений, что затрудняет контроль заболевания и повышает риск осложнений.

"Глюкометр представляет собой графеновый сенсор, измерительную схему и микроконтроллер, который находится внутри корпуса, наклеивается на спину и уже через несколько минут определяет количество сахара по потовым отделениям", - рассказали в пресс-службе.

В вузе разработали кроссплатформенную программу, которая позволяет оперативно получать результаты измерений уровня глюкозы. Разработка отличается тем, что в ней используются электроды из лазерно-индуцированного графена (LIG), работающие по электрохимическому принципу.

Предполагается, что полнофункциональное устройство позволит измерять количество сахара даже в спокойном состоянии. Сейчас оно находится в процессе сборки, его планируется изготовить через восемь месяцев. Программное обеспечение для прибора уже получило свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.