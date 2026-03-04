Названо время года, когда мужчины наиболее фертильны

На протяжении десятилетий дискуссии о планировании беременности вращались преимущественно вокруг женского репродуктивного цикла. Овуляция, фертильное «окно» и возрастные ограничения матерей стали базовыми темами для будущих родителей. Однако новое масштабное исследование показывает, что мы упускали из виду важный пласт данных, касающийся мужского вклада в процесс зачатия, пишет Newsweek.

© Naukatv.ru

Летний пик и зимний спад

Ученые из Манчестерского университета проанализировали образцы спермы более чем 15 000 мужчин по всему миру, чтобы определить, как меняется мужская фертильность в течение года. Результаты оказались неожиданными: в отличие от женщин, чья фертильность меняется ежемесячно, у мужчин наблюдаются четко выраженные сезонные колебания. Исследование вышло в Reproductive Biology and Endocrinology

Исследование, охватившее период с 2018 по 2024 годы, показало, что подвижность сперматозоидов — их способность достигать цели — достигает своего пика в летние месяцы, особенно в июне и июле. Именно этот период исследователи называют временем максимальной мужской фертильности. Напротив, самые низкие показатели качества «пловцов» были зафиксированы в середине зимы — в декабре и январе.

География и световой день

В эксперименте принимали участие мужчины в возрасте от 18 до 45 лет из разных климатических зон — Дании и Флориды. Удивительно, но сезонная закономерность сохранялась вне зависимости от региона проживания.

Это привело ученых к выводу, что ключевым фактором является не столько сама температура воздуха, сколько комплексные сезонные изменения: продолжительность светового дня, уровень физической активности и даже частота простудных заболеваний. По всей видимости, критическую роль в регуляции биологических ритмов, влияющих на репродуктивную систему, играет свет.

Качество и количество

Биологические механизмы мужчин и женщин принципиально различаются. Женщины рождаются с ограниченным запасом яйцеклеток, который истощается с возрастом. Мужской же организм производит новые сперматозоиды ежедневно. Поэтому мужская фертильность привязана не к «резерву», а к способности производить качественные и активные единицы здесь и сейчас.

По данным Британского общества фертильности, значительное снижение репродуктивных показателей у мужчин обычно начинается не раньше 40–45 лет. До этого возраста мужчины остаются высокофертильными, если ведут здоровый образ жизни. При этом эксперты подчеркивают: проблемы с качеством спермы могут протекать бессимптомно.

Исследование дополняет картину планирования семьи, напоминая, что биологические часы и сезонные ритмы обоих партнеров играют важную роль в успешном зачатии.