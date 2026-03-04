Эксперт рассказал, что поможет увеличить срок жизни до 100 лет

Технологии клеточной инженерии для борьбы с воспалением в организме в будущем могут позволить замедлить старение и увеличить продолжительность жизни до 100 лет. Таким мнением с ТАСС поделился руководитель лаборатории биосенсорных технологий Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Кулемзин.

"Существуют разные гипотезы того, почему человек стареет, разные причины, значительный вклад точно вносят сюда процессы воспаления. И в этом плане правильная коррекция работы иммунной системы для предотвращения избыточного воспаления совершенно точно продлевает жизнь. Нам нужно достичь такого уровня и фундаментальной биологии, и практической медицины, чтобы мы могли адресно убирать ненужные воспалительные процессы, оставляя нужные. Тогда мы сможем в значительной степени замедлять старение", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, что позволит продлить продолжительность жизни до 100 лет.

Он отметил, что в этом могут помочь технологии клеточной инженерии, которая позволяет создавать клетки с новыми свойствами.

"Конечно, клеточная инженерия может очень сильно помогать. Есть типы клеток, которые в норме позволяют снижать воспаление, и мы можем такие клетки искусственно усиливать или адресно направлять в определенные ткани", - пояснил Кулемзин.

Ученый упомянул также технологии рекомбинантных антител - методы, которые позволяют искусственно создавать антитела, специфичные к антигенам, с помощью генной инженерии. Это позволит бороться с воспалительными молекулами. Кроме этого, перспективно создание химерных белков, которые могут нейтрализовать воспалительные факторы только в определенных органах или тканях. Их можно будет использовать, чтобы адресно устранять определенные воспалительные компоненты, не мешая работе иммунной системы.

Ранее главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева сообщала ТАСС, что предел человеческой жизни сейчас находится в районе 120-125 лет, а для того, чтобы продолжительность жизни увеличилась до 150 лет, нужен революционный прорыв в науке и медицине. По ее словам, в России проживают почти 18 тысяч человек старше 100 лет, также шанс дожить до ста лет в настоящее время есть у каждого второго новорожденного.