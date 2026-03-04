В России разработали прибор, определяющий уровень сахара по поту

В Новосибирске разработали прибор, определяющий уровень сахара по поту
Новосибирские ученые создали прибор, определяющий уровень сахара в организме без проколов кожи.
"Глюкометр представляет собой графеновый сенсор, измерительную схему и микроконтроллер, который находится внутри корпуса и наклеивается на спину", - сообщает Новосибирский государственный технический университет.
Уже через несколько минут прибор определит количество сахара по потовым отделениям.
Программное обеспечение для прибора разработал аспирант кафедры автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Александр Каштанов. Отмечается, что в основе разработки лежит построение законченной измерительной системы с прицелом на метрологическое обоснование.
По словам ученых, полнофункциональное устройство позволяет измерять количество сахара без прокола даже в спокойном состоянии.
Программное обеспечение уже получило свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Прибор будет изготовлен в этом году.