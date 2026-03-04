Раскрыта неожиданная причина ухудшения памяти и внимания

Пережитые в детстве травмы могут усиливать возрастное ухудшение работы мозга. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в Neurobiology of Aging (NA). Оказалось, что у взрослых, которые сталкивались с жестоким обращением или серьезным неблагополучием в детстве, возраст сильнее связан со снижением памяти, внимания и способности концентрироваться.

В работе приняли участие 225 человек от 21 до 55 лет. Участники прошли МРТ, а также выполнили тесты на так называемые исполнительные функции — навыки, которые помогают планировать, контролировать поведение, удерживать информацию в памяти и переключаться между задачами. Затем исследователи сравнили, как возраст влияет на мозг и мышление у людей с низким и высоким уровнем детских травм.

Оказалось, что при высоком уровне неблагоприятного детского опыта возраст заметно сильнее связан со снижением когнитивных функций. Также в ряде глубинных структур мозга у таких людей с возрастом наблюдалось более выраженное уменьшение объема серого вещества — ткани, отвечающей за обработку информации.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямого «ускорения старения». Однако результаты указывают: детские травмы могут делать мозг более уязвимым к возрастным изменениям.

