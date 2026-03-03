Стало известно, что ускоряет развитие рака груди при питании жирной пищей

Молекулярные биологи из США выяснили в рамках опытов на трехмерных подобиях рака груди, что жирная диета способствует ускоренному росту данной формы новообразований в результате того, что она стимулирует активность фермента MMP1, который расчищает "жизненное пространство" для клеток опухоли. Об этом сообщила пресс-служба Американского физического института (AIP).

"Мы воссоздали из культур клеток идентичные опухоли и вырастили их в среде, которая имитировала организм пациентов с разными пищевыми привычками. Мы надеялись, что нам удастся открыть диеты, которые тормозят рост рака груди. Вместо этого мы обнаружили, что жирная пища ускоряет этот рост, а также раскрыли молекулярные причины этого ускорения", - заявила профессор Принстонского университета (США) Селеста Нельсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают профессор Нельсон и ее коллеги, примерно в 15% случаев клетки рака груди не обладают тремя ключевыми рецепторами, с которыми соединяются гормоны, ускоряющие рост данных новообразований. Это не позволяет блокировать рост опухоли при помощи терапий, мешающих гормонам соединяться с этими рецепторами, а также подобные опухолевые клетки обычно сами по себе отличаются высоким уровнем агрессивности, что повышает шансы на неблагоприятный прогноз для пациенток.

Недавно ученые обнаружили, что молекулы жиров играют важную роль в жизнедеятельности клеток трижды негативного рака груди. Это породило интерес к изучению того, как диета влияет на скорость роста опухоли и ее распространение. Для получения этих сведений биологи из США создали трехмерные подобия опухолей из культур раковых клеток и поместили их в особые питательные среды, которые воспроизводят условия в организме пациенток, питающихся пятью разными диетами.

Последующие наблюдения показали, что четыре изученных диеты, в том числе кетогенная диета и пища с большим количеством углеводов, не оказывали существенного влияния на характер роста опухолевых клеток и размеры опухоли. При этом жирная пища неожиданным образом повысила подвижность опухолевых клеток, ускорила обмен веществ в них и сделала более склонными к "побегу" из первичного новообразования.

Впоследствии ученые обнаружили, что ключевую роль во всех этих изменениях играет фермент MMP1, который взаимодействует и постепенно разрушает так называемый внеклеточный матрикс, основу соединительной ткани, которая удерживает клетки на месте и не дает им "сбежать" из ткани. Понимание этого поможет разработать новые методы диагностики самых опасных форм трижды негативного рака груди, а также создать новые методы его профилактики, подытожили биологи.

О раке груди

Рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. пациенток. Как правило, большинство больных выживает при своевременной диагностике и удалении опухоли, однако иногда раковые клетки успевают "сбежать" из новообразования и породить метастазы. Их развитие сильно снижает вероятность выживания женщины - в среднем, от метастазов гибнет больше половины пациенток с подобным диагнозом.