Ученые выяснили, влияет ли менструальный цикл на физические способности

Ученые из Университета Орегона выяснили, что в лютеиновой фазе менструального цикла, когда после овуляции повышается уровень прогестерона, женщинам субъективно тяжелее выполнять интенсивные аэробные нагрузки, хотя реальная физическая выносливость не снижается. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Physiology (JAP).

Исследователи изучали так называемый максимальный метаболический устойчивый уровень — границу интенсивности, при которой организм еще способен обеспечивать мышцы энергией преимущественно за счет аэробных процессов. Это важный ориентир для спортсменов: тренировки чуть ниже этого порога считаются оптимальными для развития выносливости.

В эксперименте участвовали 15 женщин и 15 мужчин. В течение четырех недель они проходили тесты на велоэргометре с постепенным увеличением нагрузки. Перед каждой сессией ученые измеряли уровень гормонов в крови, а во время тренировки фиксировали частоту сердечных сокращений, потребление кислорода и другие показатели. Участники также оценивали субъективную тяжесть нагрузки.

Результаты показали, что максимальная устойчиво переносимая интенсивность у женщин не менялась в разные фазы цикла. Однако в период пика прогестерона — примерно через неделю после овуляции — участницы чаще сообщали, что упражнения даются им тяжелее.

Кроме того, при учете различий в мышечной массе мужчины и женщины демонстрировали сопоставимую способность выполнять нагрузку одинаковой относительной интенсивности.

Авторы подчеркивают, что ощущения могут варьироваться даже при неизменной физической форме. Учет гормональных колебаний может помочь спортсменкам точнее планировать тренировки и соревнования, адаптируя нагрузку к индивидуальным особенностям цикла.