Ученые выяснили, как коронавирусы размножаются в организме человека

Европейские молекулярные биологи выяснили, что коронавирусы особым образом "перепрограммируют" молекулы транспортной РНК в зараженных клетках и заставляют их транспортировать те аминокислоты, которые нужны для размножения данных патогенов. Такое открытие поможет создать лекарства широкого профиля от большого числа коронавирусов, сообщила пресс-служба испанского Университета имени Пумпеу Фабра (UPF).

"На настоящий момент у нас нет средств широкого профиля действия, которые бы были способны бороться против многих форм коронавирусов. Раскрытый нами механизм позволяет рассматривать ферменты, модифицирующие структуру молекул транспортной РНК, в качестве перспективной "мишени" для лекарств, подавляющих размножение многих форм коронавирусов. Их создание будет крайне важным для остановки будущих пандемий", - заявила руководитель научной группы в UPF Хуана Диез, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают биологи, к числу коронавирусов относится большое число респираторных патогенов, в том числе возбудители нескольких форм простуды, а также вирусы атипичной пневмонии SARS-CoV-1 и "уханьский" коронавирус SARS-CoV-2, унесший жизни свыше семи миллионов человек. Для предотвращения последующих вспышек и пандемий ранее неизвестных коронавирусов необходимо создать лекарства, которые обладали бы широким спектром действия.

Европейские молекулярные биологи сделали большой шаг к решению этой задачи при изучении того, как коронавирусы взаимодействуют с разными клеточными системами, отвечающими за транспортировку молекул аминокислот. Интерес ученых к ним был связан с тем, что клетки обычно вырабатывают относительно мало молекул транспортных РНК, задействованных в процессе синтеза вирусных пептидов, что ограничивает скорость сборки его новых частиц.

Проведенные биологами опыты на культурах клеток, зараженных вирусом простуды HCoV-OC43 и SARS-CoV-2, показали, что оба патогена заставляют клетку считать, что ее геном поврежден, в результате чего она начинает вырабатывать набор из четырех ферментов, необходимых для защиты клетки от стресса. Эти белки взаимодействуют с уже существующими молекулами транспортной РНК и преобразуют их в те формы, которые нужны для формирования новых вирусных частиц.

Подобные манипуляции поведением клетки позволяют коронавирусам создавать условия для быстрого формирования новых частиц, не прибегая к использованию своих собственных ферментов, чья концентрация сильно ограничена на первых стадиях заражения. Как надеются биологи, понимание этого поможет создать универсальные терапии от коронавирусов, которые будут мешать вирусам "перепрограммировать" молекулы транспортной РНК и тем самым будут замедлять их размножение.