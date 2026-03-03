Обнаружен способ замедлить ухудшение памяти

Препарат литий, десятилетиями применяемый при биполярном расстройстве, может замедлять ухудшение памяти у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями. К такому выводу пришли исследователи из Университета Питтсбурга. Результаты двухлетнего клинического исследования опубликованы в JAMA Neurology.

В испытании участвовали люди старше 60 лет с легкими нарушениями памяти. Участников случайным образом распределили в две группы: одна получала низкие дозы лития, другая — плацебо. В течение двух лет ученые ежегодно оценивали когнитивные функции, проводили МРТ и анализировали биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера.

За время наблюдения у принимавших литий снижение вербальной памяти — способности запоминать и воспроизводить слова и фразы — происходило медленнее. Особенно заметный эффект наблюдался у участников с признаками накопления амилоида бета — одного из ключевых маркеров болезни Альцгеймера. При этом литий не «восстанавливал» утраченную память, а, по словам авторов, потенциально замедлял ее ухудшение.

Важно, что низкие дозы препарата оказались безопасными и хорошо переносились пожилыми пациентами при медицинском контроле. Исследователи подчеркивают: работа носит пилотный характер и не дает окончательных выводов, однако результаты достаточно обнадеживающие.