СМИ: Samsung Galaxy S27 Ultra получит «почти 1-дюймовую камеру на 200 Мп»

После выхода серии Samsung Galaxy S26 Ultra пора уже обратить свой взор на следующее поколение — Samsung Galaxy S27 Ultra. По последним слухам, Samsung готовит «совершенно новый крупный сенсор камеры», пишут СМИ.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что Samsung разрабатывает 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL под кодовым названием HPA. Его размер составит 1/1,12 дюйма. Ожидается, что новый модуль может дебютировать в смартфонах в 2027 году. Также говорится о поддержке технологии LOFIC, что помогает улучшить качество снимков при сложном освещении.

Другой инсайдер, Ice Universe, утверждает, что Galaxy S27 Ultra получит немного изменённую версию этого сенсора под названием HP6. Его размер будет чуть меньше — 1/1,3 дюйма, но качество съёмки, по слухам, останется «на таком же высоком уровне».