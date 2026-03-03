РФ и Индонезия совместно создадут инновационные системы доставки лекарств

Специалисты Первого МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с коллегами из Бандунгского технологического института будут разрабатывать инновационные системы доставки лекарств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета, отметив, что для этого создана совместная зеркальная технологическая лаборатория.

"Институт фармации им. А. П. Нелюбина Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и Бандунгский технологический институт (ITB, Индонезия) объявили о запуске совместной зеркальной технологической лаборатории "Экватор". Стратегическое партнерство ученых двух стран направлено на создание новых систем доставки лекарств - наноэмульсий, наносуспензий и ламеллярных эмульсий для лечения заболеваний кожи", - говорится в сообщении.

По словам директора Института фармации Галины Раменской, Школа фармации ITB обладает глубокой экспертизой в области фундаментальных физико-химических исследований. А интеграция фармацевтической науки в структуру технического университета позволяет применять междисциплинарный подход, рассматривая разработку лекарств через призму прикладной физики, математики и химии.

Подчеркивается, что важным преимуществом коллаборации станет доступ к уникальной фитохимической базе Индонезии, так как ученые планируют вводить экстракты редких растений в состав инновационных носителей, создаваемых на платформе совместной лаборатории.