Выявлены нейромаркеры, указывающие на риск развития саркопении

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) выявили маркеры нервной системы, указывающие на риск развития саркопении - потери мышечной массы с возрастом. Это станет основой диагностики для раннего выявления и последующего лечения этого состояния, чтобы продлить активное долголетие у пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Саркопения представляет собой прогрессирующую и системную потерю мышечной массы, силы и функции. Сейчас установлено, что это не просто атрофия мышц, связанная с возрастом и являющаяся следствием старения, а клинически подтвержденное состояние, которое может быть диагностировано и поддается лечению. Саркопения может быть обусловлена не только старением организма, но и другими факторами, среди которых образ жизни и работы, питание, острые и хронические заболевания.

"Сейчас диагноз саркопения ставится на основании наличия снижения мышечной силы (динамометрия, тест вставания со стула), снижения мышечной массы. Он ставится, когда уже начинаются необратимые изменения в организме. Конечно, проводят реабилитацию, но здесь бывает достаточно сложно скорректировать состояние человека. Наша же задача благодаря анализу состояния нейромышечного аппарата диагностировать саркопению на более ранних стадиях, что поможет в коррекции и профилактике", - рассказали в пресс-службе.

Подход ученых НГУ направлен на улучшение работы нервной системы за счет активизации ее способности адаптироваться и перестраиваться (нейропластичности). Для этого они провели исследования данных 3 тыс. пациентов и выявили признаки, указывающие на развитие саркопении, в том числе нейромаркеры.

"В основе нашей диагностической панели: ключевые нейромаркеры (BDNF, галанин, бета-амилоид, тау-протеин, миокины: метеорино-подобный белок, ирисин, миостатин, FGF-21, метаболиты ИФР-1, инсулин), нейровизуализационные маркеры и предикторы, такие как объем серого вещества в моторных зонах, толщина прецентральной извилины, свидетельствующие о снижении нейропластичности и ассоциированные с риском развития и прогрессирования саркопении", - добавили в университете.

В вузе дополнили, что к 2030 году планируется разработать метод комплексной диагностической оценки состояния нейромышечного аппарата, включая протоколы МРТ, панели биомаркеров и подходы к модуляции нейропластичности в комплексных программах профилактики и коррекции саркопении, которые планируется апробировать на базе партнерских клинических центров.