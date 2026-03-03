Обнаружен старейший вирус простуды

Международная группа ученых реконструировала геном риновируса — возбудителя обычной простуды — из образца легочной ткани женщины, умершей в Лондоне около 250 лет назад. Это самый древний подтвержденный человеческий РНК-вирус, расшифрованный на сегодняшний день. Результаты исследования представлены на сайте препринтов по биологии bioRxiv.

Образцы останков были взяты из Хантерианского музея в Лондоне. Они принадлежали женщине XVIII века и еще одному человеку, предположительно умершему в XIX столетии. Оба случая сопровождались тяжелыми респираторными заболеваниями — ткани были законсервированы в спирте.

Выделение вирусной РНК из столь старых образцов оказалось сложной задачей: молекулы были сильно фрагментированы — их длина составляла всего 20-30 нуклеотидов, тогда как в живых клетках она обычно превышает 1000.

Сравнение с базами данных показало, что вирус относится к линии риновируса человека типа A. Эта «вымершая» линия близка к современному генотипу A19. По мнению авторов, данные свидетельствуют о динамической смене генотипов риновируса на протяжении столетий.

Помимо вирусной инфекции, у женщины были выявлены бактериальные патогены, включая Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis и Haemophilus influenzae. Исследователи отмечают, что сочетание риновируса с бактериальной инфекцией могло привести к поражению нижних дыхательных путей и тяжелому течению болезни — сценарий, хорошо известный современной медицине.

Работа демонстрирует, что даже образцы, собранные задолго до появления формалина, могут сохранять пригодную для анализа РНК. По словам ученых, это открывает новые возможности для изучения эволюции вирусов и понимания того, как они менялись на протяжении истории человечества.

