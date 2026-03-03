Ученые создали уникальный метод ранней диагностики рака в стоматологии

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета представили инновационный метод раннего выявления онкологических заболеваний в стоматологии, который не имеет мировых аналогов.

Специалисты ВолгГМУ создали адгезивный диагностический краситель, позволяющий стоматологам обнаруживать предраковые состояния и онкологические заболевания на начальных этапах, когда видимые клинические изменения слизистой оболочки еще отсутствуют. По словам профессора Юлии Македоновой, заведующей кафедрой стоматологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования, ранее в мировой практике подобного метода не существовало, рассказывает ТАСС.

Дополнительно волгоградскими исследователями разрабатывается специальная насадка-калибратор, которая дает возможность врачам без вмешательства в ткани оценивать процесс заживления в полости рта и точно измерять площадь поражений. На базе этой технологии создается и программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта: система будет анализировать степень поражений, оценивать состояние сосудистой системы и предоставлять медикам информацию о потенциальных рисках для здоровья пациента.

Эксперты подчеркивают, что технология является полностью отечественной и не имеет аналогов в мире. Для выбора правильной тактики лечения заболеваний слизистой оболочки рта важно комплексно оценивать ситуацию, учитывая данные планиметрии, размеры воспалительного фона, выраженность болевого синдрома и другие параметры. Новый подход позволяет включать в систему оценки критерии стадийности поражения, что требует индивидуального подхода к каждому пациенту.